Il ciclone Giulia De Lellis si abbatte su Roma: bloccata via Condotti per la troppa gente accorsa a un suo evento

Via Condotti è stata bloccata per garantire la sicurezza dei passanti

Ospite nel negozio di Sergio Rossi in pieno centro a Roma in via Condotti, Giulia De Lellis ha attirato una folla oceanica di persone, tante da dover chiudere la strada per garantire la sicurezza dei passanti.

Giulia De Lellis blocca via Condotti a Roma

Lo racconta il Messaggero:

L’influencer ieri era ospite del negozio di Sergio Rossi, ma l’enorme mole di fan accorsi per vederla ha costretto l’organizzazione a interrompere l’evento anzitempo. Erano a centinaia ad affollare la nota via dello shopping romano, tanto da bloccare la strada e mettere in pericolo la sicurezza dei presenti.

De Lellis ha raccontato il tutto su Instagram. Il giorno dopo il fatto ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare tutti i presenti: “Io ieri da @sergiorossi felice come una bambina in un negozio di caramelle 🍬( anche se io ero una bambina particolare e mi sentivo più a mio agio in posti come questi) .

In tante avete indovinato la mia scelta, alcune meno. Quindi, sfogliate la slide per vedere le mie nuove girls 💓

Ps: grazie per ieri, da qualche ora di shopping insieme a noi che abbiamo bloccato via condotti così, senza neanche esserci organizzati per essere cosi tanti ! Vi amo… vi amo“.