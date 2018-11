Di Battista e il sì al Tap: «Il primo a illudermi, giusto attaccarmi»

Alessandro Di Battista è tornato a parlare di Tap, equilibri di governo e altri aspetti della vita politica italiana.

Di Battista chiede scusa per Tap e attacca Salvini

Intervenuto alla trasmissione ad Accordi e Disaccordi, programma condotto da Andrea Scanzi prodotta da Loft Tv per Discovery Italia, l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha detto che sulle parole relative al Tap “M5S avrebbe governato da solo e purtroppo non governa da solo“.

Il riferimento è alle numerose vicende che la Lega ha imposto nell’agenda pentastellata. L’alternativa agli ex nordisti, il Pd, non è mai stata un’opzione per Di Battista: “Il Pd lo reputo il partito più condizionato dalle lobby, che non avrebbe mai accettato il superamento della legge Fornero o di tirare picconate al Jobs Act“.

Ora che le battaglie tra Lega e M5S si fanno sempre più pesanti, l’ultima in ordine di tempo è quella relativa allo smaltimento dei rifiuti in Campania, l’esponente grillino ha garantito “più pressione” per mantenere le promesse elettorali del Movimento 5 Stelle. Sull’ultima polemica di governo Di Battista ha rivolto un chiaro messaggio a Salvini: “Sia leale perché qui nessuno ha voglia di tornare a votare“.

Nessun pentimento, invece, per le parole poco concilianti pronunciate contro i giornalisti e relative all’assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi.

Di Battista approva i pugni chiusi di Danilo Toninelli

Su Facebook Di Battista ha anche commentato l’approvazione del dl Genova: