Rossana è in ospedale da un mese, i colleghi le regalano 700 ore del loro lavoro per aiutarla

Una straordinaria catena di solidarietà per aiutare una collega finita in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente durante il lavoro. È quella di cui si sono resi protagonisti centinaia di dipendenti della Coop in diverse regioni d’Italia. Il 10 ottobre scorso Rossana Cicerchia, una 54enne di Paliano, in provincia di Frosinone, è stata investita da un tir in manovra nel magazzino di smistamenti merci di Anagni di Unicoop Adriatica, del gruppo Coop Alleanza 3.0. Da quel giorno è partita una raccolta di denaro e di ‘ore lavorative’ per la donna in difficoltà, ancora in prognosi riservata al Policlinico di Roma. A ricostruire la vicenda è oggi il Corriere della Sera (articolo di Claudia Voltattorni).

Rossana in ospedale, i colleghi si fanno decurtare 700 ore dalla busta paga

Dopo l’incidente qualcuno ha cominciato a chiedere un Iban per fare qualche donazione, dando inizio ad un tam tam che si è esteso anche lontano dalla Ciociaria, a Livorno, a Bologna, a Colleferro, Aprilia, Roma. «Tutti mi chiedevano come aiutare Rossana». E molti volevano donare ore di lavoro, ha raccontato al Corriere Francesco Iacovone, delegato nazionale Cobas. «Un gesto di solidarietà particolarmente forte perché arriva in un momento delicato in cui l’azienda sta pensando di chiudere alcuni punti vendita nel Lazio e ridimensionarne altri, ci sono molti posti a rischio». Sono partite due sottoscrizioni, da Unicoop Tirreno (supermercati di Toscana e Lazio) e da Centrale Adriatica (Marche ed Emilia) con 700 ore che verranno decurtate dalla busta paga di novembre. Il corrispettivo, circa 7mila euro, sarà donato alla collega. Le due aziende hanno donato 5mila euro a testa per le spese mediche.

(Foto di copertina da archivio Ansa di una raccolta alimentare in un supermercato Coop, 2016. Credit immagine: ANSA / UFFICIO STAMPA UNICOOP FIRENZE)