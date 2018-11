Sta facendo discutere sui social l’elezione di Stefania Pucciarelli, senatrice leghista, come presidente della Commissione per i diritti umani del Senato. Colei che oggi succede al senatore Luigi Manconi aveva dichiarato, nemmeno tanti giorni, fa che le ruspe nei campi rom erano da sempre una battaglia della Lega.

STEFANIA PUCCIARELLI E IL LIKE AL POST SUL FORNO PER I MIGRANTI

Ma c’è dell’altro. Pucciarelli fu convocata lo scorso 3 ottobre, dal Tribunale di La Spezia “per il reato di cui all’art. 3 c. 1 legge 654/1975” ovvero quello di chi diffonde “idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e/o per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. La Senatrice Pucciarelli aveva messo “Mi piace” sul seguente post di un sarzanese (anche lui indagato): “Certe persone andrebbero eliminate dalla graduatoria dal tenore di vita che hanno. E poi vogliono la casa popolare. Un forno gli darei“. A denunciare la leghista fu Aleksandra Matikj, Presidentessa del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”. La posizione della senatrice, dopo l’udienza, fu archiviata: “fatto non penalmente rilevante”.

Il passato di Pucciarelli e le sue dichiarazioni stanno sollevando reazioni critiche da parte dell’opposizione e non solo.

Leghisti e grillini insieme eleggono alla presidenza della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato Stefania Pucciarelli, attualmente sotto processo per istigazione all’odio razziale. Sbeffeggiare i diritti, ridurli a folklore: questa la loro strategia. Vergogna. — Ivan Scalfarotto 🇪🇺 (@ivanscalfarotto) 14 novembre 2018

Eletta la nuova presidente della Commissione diritti umani del senato. È la leghista Stefania Pucciarelli. pic.twitter.com/BKKoE3rrEr — annalisa camilli (@annalisacamilli) 14 novembre 2018

“Le ruspe nei campi rom sono da sempre una battaglia della Lega”. Lo dichiarava quattro giorni fa la senatrice leghista Stefania Pucciarelli. Questa mattina è stata eletta presidente della Commissione per i Diritti Umani del Senato.#semprepeggio pic.twitter.com/RCvEsMbFDl — Adil (@unoscribacchino) 14 novembre 2018

(foto ANSA/LUCA ZENNARO)