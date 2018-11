L’altra frecciata di Salvini alla Isoardi: «Stasera vado a dormire serenamente da solo»

E ancora: «Non mi vergogno di aver amato, poi per mio carattere alcune cose le tengo per me sul mio telefonino»

Matteo Salvini ha lanciato una nuova frecciatina alla ex fidanzata Elisa Isoardi, che tre giorni fa ha annunciato la fine della loro relazione con un post e foto caricati su Instagram, che hanno fatto molto discutere. Il leader della Lega e ministro dell’Interno aveva prontamente risposto alla conduttrice Rai via social. Una nuova risposta è arrivata ieri in tv. In collegamento con il programma Pomeriggio 5, quando Barbara D’Urso gli ha ricordato il post con fiori pubblicato su Instagram il giorno dell’addio della Isoardi, Salvini ha affermato: «Una volta ogni tanto uno ha il diritto di essere abbacchiato, poi passa, e stasera andrò a dormire serenamente da solo…». E alla domanda su eventuali nuove storie d’amore: «Sono single – ha risposto il vicepremier – dove vuoi che vada. Andrò a dormire serenamente da solo, non vado a letto con pupazzi, fiori e la pizza sul cuscino. Non sono messo così male, non sono così sfigato: sono single ma non sul mercato».

Salvini e il post della Isoardi: «Certe cose le tengo per me sul telefonino»

Il caso del fidanzamento finito è stato affrontato anche a Otto e Mezzo. Salvini ha detto di non essersi imbarazzato per il post della Isoardi. «No, non mi vergogno di aver amato, poi per mio carattere alcune cose le tengo per me sul mio telefonino e nei miei ricordi». E ancora, su eventuali rimpianti: «Faccio un lavoro che per chi mi sta vicino non è sempre facile perché a volte ci sono e molte altre no. Per questo credo di mettere tanto sulla qualità perché sulla quantità non posso competere».

(Foto di copertina dal profilo Facebook di Matteo Salvini)