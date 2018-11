C’è il voto di fiducia sul decreto sicurezza

È il momento della fiducia sul decreto sicurezza. Era stata attesa, era stata annunciata, era stata rinviata. Alla fine, però, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro è stato costretto a metterla all’ordine del giorno. Al Senato, quindi, il decreto sicurezza costituirà un vero e proprio banco di prova per la tenuta della maggioranza di governo. La ‘causa’ di questa decisione drastica è dovuta al gran numero di dissidenti all’interno del Movimento 5 Stelle che, nei giorni scorsi, avevano minacciato di non votare il provvedimento.

Fiducia sul decreto sicurezza, l’annuncio

Ora, il governo – dopo una riunione in consiglio dei ministri – dovrà approvare un maxiemendamento all’interno del quale inserire l’intero decreto sicurezza. In modo tale da renderlo disponibile a una votazione di fiducia, che coincide – cioè – con il rischio di far saltare il governo. Votare il decreto sicurezza coinciderà con la fiducia da accordare all’esecutivo targato Lega e Movimento 5 Stelle.

Lo scenario sul voto di fiducia al decreto sicurezza

Dunque, una mossa che ha i pro e i contro. Se da un lato, il voto di fiducia blinderà di fatto il provvedimento rendendolo inemendabile, dall’altro potrebbe essere un’arma a doppio taglio nel caso di dissidenti silenziosi nel Movimento 5 Stelle. La maggioranza, in ogni caso, non dovrebbe essere a rischio, dal momento che quelli della linea contraria al decreto – da Gregorio De Falco a Paola Nugnes – hanno annunciato la loro uscita dall’aula al momento della votazione.

Al contrario, invece, il voto di fiducia all’esecutivo tenderà tendenzialmente a escludere il supporto al decreto sicurezza al di fuori della cerchia della maggioranza. Alcuni senatori di Fratelli d’Italia e Forza Italia, infatti, avevano annunciato il loro voto favorevole prima della questione di fiducia. Ma l’impossibilità di votare insieme al governo in questa circostanza ha fatto venir meno l’ipotesi.