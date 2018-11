La coppia che non t’aspetti: Asia Argento e Fabrizio Corona si baciano alla luce del sole

Una notizia che appassionerà e (forse) sconvolgerà tutti gli appassionati di gossip. La nuova coppia del momento è quella composta da Asia Argento e – udite udite – Fabrizio Corona. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto paparazzate ai due che si baciano in strada e ha intervistato l’attrice al centro della cronaca dopo i casi Weinstein e Bennet. La 43enne romana si dice felice e chiede di essere lasciata libera di sognare in pace.

«Ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata due ore – spiega Asia Argento a Chi. Quando parlavamo, senza alcuna barriera, ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia». L’attrice romana, figlia del famoso regista Dario Argento, parla del suo nuovo amore e dei processi subiti da lei e dal suo nuovo compagno che li hanno riportati agli onori della cronaca.

Asia Argento e Fabrizio Corona sono fidanzati

E di Corona già ne parla con gli occhi dell’amore: «Fabrizio è un ragazzo intelligente e se usasse questa dote per fare del bene potrebbe davvero creare qualcosa di grande. Il fatto è che lui davanti al bivio tra bene e male sceglie sempre la strada sbagliata. Ma d’altronde, a lui come a me manca la saggezza di vita. Anche mia madre mi ha detto: ‘Non fidarti di lui’, però, che cosa devo fare?».

«Lasciatemi sognare in pace»

Poi le previsioni sui commenti della gente: «Ci dipingono come dannati, già vedo i titoli dei giornali ‘ecco Bonnie&Clyde’, ma in realtà siamo due anime buone, la nostra è solo rabbia. Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L’ho messo in conto, ma perde lui».

(foto di copertina da Chi)