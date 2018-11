Elisa Isoardi conferma la fine della storia d’amore con Salvini

Forse per colpa dei «suoi maledettissimi impegni», per citare uno dei successi cantati da Max Gazzè, o per quelle incomprensioni rimbalzate nelle ultime settimane sui vari tabloid di gossip. Sta di fatto che la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è giunta al termine. La fine della relazione è stata annunciata dalla stessa conduttrice de La prova del Cuoco con un commovente post su Instagram a commento di una foto in compagnia del leader della Lega.

«Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo», scrive Elisa Isoardi su Instagram che appare commossa per la fine della love story, finita spesso e volentieri sulle pagine delle riviste patinate. La bella presentatrice ha anche inserito qualche verso di una canzone di Gio Evan per sintetizzare – causticamente – la situazione attuale: «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora».

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati

Alla fine, quindi, le indiscrezioni sulla crisi di coppia sono state confermate e la fine della relazione – paventata da più parti nelle ultime settimane, condite anche da un «no comment» della stessa Isoardi durante la manifestazione Coldiretti al Circo Massimo di Roma di qualche settimana fa – e da oggi la conduttrice de La prova del Cuoco smetterà di esser chiamata «Lady Salvini» e proseguirà per la sua strada.

Una love story partita in sordina e deflagrata sui social

Una storia d’amore finita nel clamore mediatico e iniziata nel silenzio. Sdoganata dagli stessi protagonisti con alcuni post sui social che li ritraevano, solo la scorsa estate, innamorati in vacanza e al mare. Baci, abbracci, interviste (di lei) che magnificava la personalità di Salvini. Ora, però, il capolinea di questa love story. Con buona pace di entrambi. Anche se, leggendo il post di Elisa Isoardi, la nostalgia è già evidente.

(foto di copertina da profilo Facebook Matteo Salvini)