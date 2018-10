Dal congedo di paternità obbligatorio per 15 giorni alle molestie sui luoghi di lavoro, dagli sgravi per le imprese che assumono donne ad incentivi per le start up: Laura Boldrini presenta una proposta di legge per sostenere l’occupazione e l’imprenditoria femminile. In una conferenza stampa oggi alle 14,30 a Montecitorio, Boldrini ha illustrato i contenuti del provvedimento che anticipa in una nota: «In Italia meno della metà delle donne lavora mentre la media europea è del 62%. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale – afferma l’ex Presidente della Camera – a cui dare una risposta se si vuole far ripartire l’economia del Paese».

Il testo di questa legge, ha continuato Boldrini, «è il prodotto di uno sforzo collegiale, il frutto di un viaggio attraverso l’Italia in cui ho incontrato centinaia di donne del mondo del lavoro, delle imprese, della scuola, del precariato e delle professioni, che hanno dato il loro contributo. Ho voluto cambiare metodo e dare centralità alle richieste, ai suggerimenti e alle necessità manifestate dalle donne. Proprio perché è una legge che mira allo sviluppo del nostro Paese la sottoporrò alla firma dei deputati e delle deputate di tutte le forze politiche».