Il senatore M5S De Falco e la fronda contro il decreto sicurezza di Salvini

Il comandante Gregorio De Falco, con altri due colleghi dell’ala sinistra del Movimento 5 stelle (vicina quindi al presidente della Camera Roberto Fico) alzano i toni sul decreto sicurezza, molto caro agli alleati leghisti. A raccontare della fronda che rischia di dare molto fastidio a Salvini è oggi il Corriere della Sera, in un pezzo a firma di Claudio Bozza. De Falco, conosciuto per il famoso “salga a bordo c…” urlato a Schettino nella tragica notte del naufragio della Concordia, con i colleghi Paola Nugnes ed Elena Fattori, non vuole ritirare gli emendamenti che colpiscono il cuore del ddl. Non vogliono insomma la stretta sui permessi umanitari, l’aumento dei tempi di trattenimento nei centri di accoglienza e sopratutto non vogliono quei reati in più che portano alla revoca dello status di rifugiato.