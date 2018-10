Migranti, Salvini: «In pericolo i rapporti tra Italia-Francia». Spunta un video

Claviere è lo stesso luogo stesso luogo in cui sono già avvenuti alcuni respingimenti a due passi dal confine

«I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Parigi deve chiarire un’altra iniziativa della polizia francese avvenuta questa mattina. Iniziativa che appare come una provocazione e un atto ostile». A dirlo è Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno italiano ha visionato un video, che ha diffuso e che è stato girato questa mattina a Claviere.

Claviere (a dispetto del suono vagamente francese) è un è un piccolo comune italiano di 210 abitanti che fa parte della città metropolitana di Torino. Si tratta dello stesso luogo in cui sono già avvenuti alcuni respingimenti a due passi dal confine.

«Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da Dove vengono? Perche’ non siamo stati avvertiti?», scrive Salvini, postando il video sulla sua pagina Facebook. «Senza spiegazioni rapide, complete e convincenti – aggiunge il ministro – ci troveremmo di fronte a una provocazione e a un atto ostile».

(in copertina foto ANSA/JACOPO SALVI)