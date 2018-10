Manovra, Guenther Oettinger: «L’Ue rigetterà il bilancio italiano»

Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, conferma allo Spiegel on line quanto riportato stamane da Repubblica. Il progetto di Bilancio italiano, che contiene i capisaldi della Manovra e le previsioni di un deficit/Pil al 2,4% nel prossimo anno sarà rigettato. Anzi no, probabilmente lo sarà. Oettinger ha specificato che si tratta di una sua opinione personale e non di posizioni ufficiali dell’esecutivo UE. Le sue parole però hanno sollevato un discreto caos.

It is my personal opinion that based on the figures it is v likely that we have to ask Italy to correct the draft budget. I did NOT say there is a Commission decision on #Italy, nor that a letter w/ a rejection is being sent this Thursday Friday #Italien #Salvini @MarkusBecker https://t.co/GFBP6vk89H

