«Una vita in vacanza» cantava il tormentone, ma se possibile basterebbe un weekend ogni tanto. Secondo le ultime ricerche Ipsos, gli Italiani stanno uscendo dal “letargo” turistico degli ultimi anni, e riscoprono il desiderio di volersi concedere qualche giorno di relax. Il 59% degli italiani vuole andare in vacanza tra ottobre a dicembre, e il ponte del 1° novembre potrebbe essere una buona occasione. Secondo i dati Ipsos il ponte dei morti riporterà alla ribalta il turismo interno, sopratutto verso il Nord Italia. E scatta la gara delle regioni per chi attrae di più.

LEGGI ANCHE >In vacanza con il pet? Tutti consigli per partire tranquilli

Se d’estate gli italiani preferiscono il mare, a fare da padrone per le vacanze autunnali sono mete più vicine, magari verso il confine. Il 54% degli italiani preferisce rimanere nel bel Paese, scegliendo mete che possano unire soggiorno culturale, escursioni nella natura e percorsi enogastronomici, in contesti montanari o collinari. Nel podio infatti ci sono Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Non significa però che gli italiani non sognino di andare all’estero o lontano da casa. Potendo realizzare un desiderio, una buona parte sceglierebbe mete da sogno come Stati Uniti, Giappone, Australia, Thailandia, Maldive e Sudafrica. L’interesse per le mete extra europee è cresciuto rispetto allo scorso anno, salendo da un 6% al 10% delle preferenze, registra l’Ipsos. Se però sono in pochi a riuscire a realizzare questo sogno nel cassetto, chi decide di uscire dai confini italiani spesso sceglie Germania e Paesi Bassi, lasciando Francia, Regno Unito, Grecia, Croazia e Slovenia come mete predilette per le vacanze estive.

Sopratutto, gli italiani hanno voglia di staccarsi dal puro weekend di pochi giorni: 1 italiano su 4 preferisce fare vacanza di media durata, allontanandosi per circa 4 notti o più. Un segno che le vacanze di media durata si stanno “destagionalizzando“, non rimanendo più un’esclusiva puramente estiva.

(Credit Image: © Andrea/Pacific Press via ZUMA Wire)