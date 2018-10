Fa discutere la presenza di Francesco Monte al Grande Fratello Vip, edizione 1018. L’ex di Cecilia Rodriguez, che è entrato nella casa un po’ per uscire dall’ombra di quella precedente storia d’amore finita male (proprio nella casa del GF, la Rodriguez aveva conosciuto il suo compagno attuale, Ignazio Moser), farà senz’altro parlare di sé tutti i giornali di gossip. Questa mattina, intorno alle 5, è stato immortalato dalle telecamere della casa mentre veniva baciato dal modello e attore Stefano Sala.

«Baci gay Francesco Monte», ecco il video di quello con Stefano Sala

Ore 5:11 del mattino Stefano Sala bacia Francesco Monte #GFVip pic.twitter.com/jYaP11vbii — Giulia (@Giulia_J97) 9 ottobre 2018

Mentre Francesco Monte era disteso sul divano insieme Giulia Salemi, conosciuta al grande pubblico per il suo abito che lasciava poco spazio all’immaginazione sulla passerella del Festival del cinema di Venezia, Stefano Sala gli si è avvicinato e gli ha strappato un bacio sulle labbra. Alla fine, allontanandosi ha detto a Giulia: «Uno a zero per me», riferendosi al fatto che l’attrice non è ancora riuscita nell’impresa di baciare Francesco Monte.

Francesco Monte e il precedente con Ivan Cattaneo

Lo stesso Francesco Monte, qualche giorno fa, era stato baciato – in maniera ancora più appassionata – dal cantautore Ivan Cattaneo. Sempre più spesso, inoltre, viene preso di mira da alcune testate dedicate, come ad esempio BitchyF, per i suoi convegni notturni con gli altri ospiti della casa e per il fatto di dormire a stretto contatto con loro.

Sarà senz’altro solo un gioco e un modo per attirare la sua attenzione su di sé. Ma cosa dirà di lui Cecilia Rodriguez se, stando ad alcuni rumors, potrebbe fare irruzione all’interno della casa del Grande Fratello anche quest’anno?