Donald Trump è andato in giro con la carta igienica attaccata ai piedi

Donald Trump ama Twitter, e Twitter ama Donald Trump, ma per motivi diversi. Il presidente Usa ha, inconsciamente, regalato l’ennesimo sketch virale: è stato ripreso mentre saliva la scaletta dell’aereo presidenziale per volare verso Minneapolis. Fin qui niente di strano, se non fosse che attaccata alla suola della sua scarpa sinistra c’era un pezzo di carta igienica.

Un incidente che può capitare a tutti, ma internet non perdona, e i tweet si sono scatenati. «Mi domando quante persone avranno visto la carta igienica e hanno ridacchiato “non dirglielo!“» scrive un utente. In effetti, dire al Presidente degli Stati Uniti una cosa del genere incuterebbe timore a chiunque. Per altri l’episodio è emblematico: «Come a simboleggiare la sua presidenza, ecco un video di Trump che sale sull’Air Force One- con la carta igienica sotto la scarpa. Esemplare che nessuno gli abbia detto niente».

I wonder how many people saw the toilet paper and snickered, "Don't tell him." pic.twitter.com/FlFNzfWVwr — John Lurie (@lurie_john) October 5, 2018

As if to symbolise his presidency, here’s video of #Trump boarding Air Force One – with toilet paper on his shoe. Speaks volumes that no one around him said anything.https://t.co/fRPBcVLYyj — Kiera (@KieraGorden) October 5, 2018

Altri, più taglienti, scrivono che l’accoppiata Trump-carta igienica non sia casuale, ma sia appropriata al tipo di presidenza portata avanti. I migliori però, sono quelli con sottofondo musicale, e citazione presidenziale. C’è anche chi ha suggerito che sarebbe stato utile servirsi del nuovo servizio testato da Trump, cioè gli sms “di allerta presidenziale” sugli smartphone di tutti gli americani.

Trump's toilet paper walk, with music. pic.twitter.com/rpnK81F50N — Lauren Werner 🗽 (@LaurenWern) October 5, 2018

In the news today, #DonaldTrump boarded #AirForceOne with toilet tissue stuck to his shoe. So I made this. It just kind of works, right? pic.twitter.com/alWaysfj5B — Mr_D (@Mr_Deanos) October 5, 2018

LEGGI ANCHE >Donald Trump parla e l’assemblea Onu ride di gusto