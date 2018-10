Young Signorino si è sposato | FOTO

Young Signorino si è sposato in segreto con la sua fidanzata, tale Jessica Loren. A rivelarlo è lui stesso nelle sue stories su Instagram.

L’artista, all’anagrafe Paolo Caputo, dovrebbe essersi sposato il primo ottobre. Nelle Stories si nota lo stile adottato dai due sposi. Abiti neri per Young Signorino, giacca di pelle, anfibi e abito bianco per lei.

Young Signorino ha ringraziato tutti i fan e ha precisato: non è padre. Ma vorrebbe esserlo in futuro. “La mia ragazza è la cosa più bella che mi è successa nell’ultimo anno. Fino a maggio non avevo niente, era abbastanza tutto negativo, anche questa cosa del diventare famoso”, ha detto il trapper in una intervista a Nosey.

(foto via Young Signorino/Instagram)