Un altro grande passo nel campo delle esplorazioni spaziali è stato fatto, e porta la firma del Giappone. Protagonisti sono due robot automatici (rover) dell’Agenzia spaziale giapponese (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) che nel weekend sono atterrati sull’asteroide Ryugu.

Robot sull’asteroide, la missione Hayabusa-2

Era da 4 anni che la missione Hayabusa-2 portava avanti studi sugli asteroidi per comprendere la formazione del nostro sistema solare. Dallo scorso studia gli asteroidi e capire meglio come si formò il nostro sistema solare, circa 4,6 miliardi di anni fa.

La sonda Hayabusa-2 viaggiava intorno a Ryugu da giugno scorso, attraversando la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, e giovedì ha intrapreso una lenta discesa per avvicinarsi alla superficie dell’asteroide che ha un’ampiezza massima intorno al chilometro. Giunta a 55 metri di altezza, la sonda ha espluso Minerva II-1, che custodiva al suo interno i due robot Rover 1A e Rover 1B. I due robot non hanno ruote, ma si muovono “a balzi” sfruttando due motori interni la cui forza è stata calibrata per adeguarsi alla gravità presente su Ryugu. «Si tratta del primo robot di esplorazioni mobile ad atterrare sulla superficie di un asteroide- è riportato nei tweet condiviso da JAXA – ed è anche il primo episodio di movimento autonomo con acquisizione di immagini».

Sul profilo twitter di JAXA infatti è possibile vedere le fotografie che i due rover hanno scattato, mostrando per la prima volta cosi da vicino come è fatto un asteroide

La missione però è ancora all’inizio: i due robot lavoreranno ancora per un anno, per esplorare e raccogliere più dati possibile. A inizio ottobre, atterrerà anche il lander Mascot, ideato e realizzato dall’Agenzia spaziale tedesca (DLR) e da quella francese (CNES), che a differenza due due rover resterà fermo in un punto. La missione potrà considerarsi conclusa solo al suo step finale, quando cioè sarà proprio la sonda Hayabusa-2 ad atterrare, con l’intenzione di raccogliere dei campioni da riportare sulla Terra. Non aranno però frammenti di roccia “esterna”: l’intenzione è quella di provocare una piccola esplosione che permetta a Hayabusa-2 di raccogliere materiale “fresco” dal cratere, per poter analizzare campioni non contaminati.

Robot sull’asteroide, le foto su Twitter

L’era social intacca anche le esplorazioni spaziali: come non condividere le prime immagini della gita sull’asteroide sui social? Jaxa ha incantato i suoi follower su Twitter, rendendoli partecipi dell’avventura dei due rover passo per passo.

All’inizio, Ryugu si vede da lontano: la sua forma ricorda un po’ un diamante.

[MINERVA-II1] Hayabusa2 has started its descent and the images taken by the Optical Navigation Camera Wide angle (ONC-W1) for navigation are being released in real time at this gallery link: https://t.co/iafav3jguJ [Image credit: JAXA] pic.twitter.com/bpeb9MCZAy — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 20, 2018

Avvicinandosi, riusciamo a vedere meglio la superficie dell’asteroide.

[MINERVA-II1] The shadow of Hayabusa2 on the surface of Ryugu is gradually becoming stronger. The altitude of the spacecraft is now down to about 400m.

※The image was captured at universal time, UTC 2018-09-21 03:05 pic.twitter.com/q6rrNTz0VF — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 21, 2018

Più ci si avvicina, più l’entusiasmo è palpabile. «Stiamo arrivaaandoooo»

Finalmente l’espulsione di Minerva, e le prime fotografie scattate dai due rover.

This is a picture from MINERVA-II1. The color photo was captured by Rover-1A on September 21 around 13:08 JST, immediately after separation from the spacecraft. Hayabusa2 is top and Ryugu's surface is below. The image is blurred because the rover is spinning. #asteroidlanding pic.twitter.com/CeeI5ZjgmM — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 22, 2018

Photo taken by Rover-1B on Sept 21 at ~13:07 JST. It was captured just after separation from the spacecraft. Ryugu's surface is in the lower right. The misty top left region is due to the reflection of sunlight. 1B seems to rotate slowly after separation, minimising image blur. pic.twitter.com/P71gsC9VNI — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 22, 2018

Infine, la prima immagine direttamente da Ryugu. A scattarla è Rover-1A, che immortala il paesaggio dell’asteroide durante uno dei suoi primi “balzo“. Le foto non sono in qualità altissima, ma da Jaxa promettono che col tempo verrano calibrati gli strumenti in modo da poter restituire immagini in alta definizione. E allora, arrivederci alla prossima puntata. Anzi, al prossimo balzo.

"I cannot find words to express how happy I am…" Y.T. The MINERVA-II1 rovers have successfully landed on asteroid Ryugu, snapped photos & taken the first successful hop! Have a read about this world first and hear the comments from our Project Members.https://t.co/xtoIcWIT5X pic.twitter.com/AOYDhhBDe2 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 22, 2018

(Credits immagine: postata su twitter da HAYABUSA2@JAXA)