Cosa è venuto a fare Steve Bannon in Italia?

L’ex spin doctor di Donald Trump Steve Bannon è intervenuto all’evento di Fratelli d’Italia a Roma. Nel suo discorso ha promesso di dare una mano concreta alle forze sovraniste in vista delle prossime elezioni europee del maggio 2019.

Giorgia Meloni ha fatto da padrona di casa, è entrata ufficialmente nel movimento promosso da Bannon (dopo la Lega) e si prepara a essere un elemento importante nei precari equilibri di potere del governo giallo-verde.

L’ideatore di Trump presidente degli Stati Uniti d’America ha puntato il dito contro le élite, l’Europa e i grandi giornali come Bbc, Cnn e Wall Street Journal.

Bannon ha strappato fragorosi applausi, come riporta il Corriere della Sera:

L’ex consigliere di Donald Trump Steve Bannon – figlio di un posatore di cavi telefonici della Virginia, con un passato nella marina Usa e un futuro in The Movement, che vuole aiutare i partiti sovranisti a scardinare l’Unione europea – indossa una camicia scura e suda copiosamente sotto il tendone allestito da Fratelli d’Italia sulla banchina dell’isola Tiberina. Il popolo di Giorgia Meloni che, come insiste l’intervistatore Alessandro Giuli, “ha tenuto accesa la Fiamma negli ultimi 50 anni”, si spella le mani quando l’ex spin doctor della Casa Bianca invita i “patrioti” ad alzarsi contro “il partito di Davos e le élite di Bruxelles che hanno impoverito le brave persone”. “Voi – aggiunge la guest star di Fdi – “pagate le tasse ma vi trattano come i figli della gleba in Russia nel 1800, siete un algoritmo, vi fanno girare su una ruota come i criceti perché siete sulla rovina finanziaria”. Sgomento in sala, quando Bannon annuncia che “la prossima crisi farà impallidire quella già devastante del 2008”.