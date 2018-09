La Roma femminile ha già vinto prima di giocare: la risposta da incorniciare al tweet sessista

Domenica 23 settembre la squadra di calcio della Roma femminile debutterà per la sua prima gara ufficiale contro il Sassuolo. In attesa della partita, l’account ufficiale di Twitter ha dovuto fare i conti con il primo commento sessista, vincendo il match senza problemi.

As Roma Women ha pubblicato un primo tweet augurando il buongiorno a tutto il popolo che anima il social network.

Purtroppo un utente di nome Andre si è subito fatto riconoscere rispondendo al tweet di debutto con un semplice “tornate in cucina”.

La contro risposta della Roma non si è fatta attendere e ha chiuso la partita in maniera netta: “Congratulazioni, sei l’orgoglioso vincitore del nostro primo premio Idiota del giorno“.

Congratulations Andre, you are the proud winner of our first ever @ASRomaWomen Idiot of the Day award! https://t.co/qWgiU6Hese

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) 21 settembre 2018