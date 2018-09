«Sul nuovo ponte Morandi si potrà anche mangiare», la strana teoria di Danilo Toninelli

Intervenuto a margine di una cerimonia pubblica, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha commesso un altro grosso errore riguardo la tragedia del ponte Morandi.

Toninelli, teoria su ponte Morandi

Nel descrivere lo scenario futuro del ponte, il ministro si è lanciato in una descrizione fin troppo ottimistica: “L’obiettivo non è solo quello di rifare bene il ponte Morandi – ha dichiarato Toninelli ai giornalisti – ma di renderlo un luogo vivibile. Un luogo d’incontro in cui le persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare. Dobbiamo portare avanti questo, penso sia un risultato doveroso per i genovesi e per l’Italia tutta“.

L’intervento dell’esponente del Movimento 5 Stelle è stato fatto notare dal comico e presidente della Fondazione di palazzo Ducale Luca Bizzarri.

“Quella lì non dirla dai, quella del mangiare non dirla”

NON HANNO UN AMICO S01E10 pic.twitter.com/r6gkBiSyd1 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) 21 settembre 2018

Dichiarazione Toninelli su ponte Morandi, la reazione di Twitter

Su Twitter il post è diventato subito virale. “Mi è arrivata una mail ricattatoria. Volevano dei soldi in bitcoin per non rivelare alcuni video porno ai miei familiari ed amici. Ho chiesto di vedere le prove prima di pagare ed era un video di Toninelli che parla di mangiare e far giocare i bimbi sul ponte Morandi. Ho pagato“, ha pubblicato lo scrittore Massimo Martellini.

Mi è arrivata una mail ricattatoria. Volevano dei soldi in bitcoin per non rivelare alcuni video porno ai miei familiari ed amici. Ho chiesto di vedere le prove prima di pagare ed era un video di Toninelli che parla di mangiare e far giocare i bimbi sul ponte Morandi. Ho pagato. — massimo mantellini (@mante) 21 settembre 2018

“A giocare a racchettoni e fare pic-nic sul #ponteMorandi. FERMATE-DANILO-TONINELLI“, ha invece scritto il celebre blog dell’Espresso Nonleggerlo.

A giocare a racchettoni e fare pic-nic sul #ponteMorandi. FERMATE-DANILO-TONINELLI. https://t.co/580bNOia0X — nonleggerlo (@nonleggerlo) 21 settembre 2018

(Foto credits: Ansa)