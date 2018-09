Chi è Tredici Pietro, il figlio rapper di Gianni Morandi

Continua la saga dei “figli di”. Dopo il sex symbol Edoardo Angela, figlio del divulgatore scientifico Alberto e che ha fatto innamorare i social, e Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro che invece ha conquistato XFactor, arriva il figlio di Gianni Morandi. Lui fa il musicista come il padre. Ma se nel caso del di Dj Trova, secondogenito del giornalista Marco Travaglio, il nome d’arte rivelava le proprie origini, non è così per il figlio di Gianni Morandi che emerge senza farsi conoscere. Si fa chiamare Tredici Pietro, perché 13 è il numero dei suoi amici che vuole coinvolgere nella sua musica.

Oltre al tredici, i numeri di Pietro fanno presagire una carriera promettente: oltre 36 mila follower su Instagram e più di due milioni di visualizzazioni su YouTube con “Pizza e fichi” . Il brano prodotto con Mr.Monkey è decisamente distante dalla musica a cui ci ha abituato Morandi Senior. Niente “fisarmonica” ma basi trap e rime da emarginato come «sono l’ultimo arrivato ma anche l’ultimo ad andarsene/ sono alla tua feste ma non mi avete invitato, sai quanto me ne sbatte a me».

Tredici Pietro, tra padre e fratelli

Gianni cantava «fatti mandare dalla mamma», e alla mamma Anna Dan, sì quella delle caption “foto di Anna”, ha dedicato il suo secondo singolo “Piccolo Pietro“. Ma i riferimenti finiscono li. Il suo è un cognome che nel mondo musicale italiano porta un certo peso, di cui però Pietro non ha paura, perché ha scelto un genere completamente diverso: in diverse dirette sui social con il padre aveva conquistato l’audience facendogli ascoltare brani tra e rap. Una scelta che lo distacca anche dal fratello. Marco nel 1998 partecipò nella ategopria Giovani del Festival di Sanremo con la band Percentonetto, e ha poi seguito il padre nel programma tv C’era un ragazzo. Fallimentare anche il secondo tentativo a Sanremo, stavolta da solista, ma va meglio nel mondo del musical, dove ottiene il ruolo del protagonista di Gianburrasca. La primogenita Marianna invece, aveva intrapreso i passi televisivo del padre, recitando con lui nella serie per Canale 5 La Forza dell’Amore, e facendo delle apparizioni nelle fiction di Raiuno Le Madri e Un anno a Primavera.

(credits immagine: screen dal video condiviso da Tredici Pietro sul profilo Instagram)