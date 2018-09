Ma cos’è ‘sta storia del #ProprioLui con Giuseppe Conte e Bruno Vespa?

Quando abbiamo visto l’intervista di Bruno Vespa al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e quando abbiamo visto, soprattutto, la scena in cui il capo del governo ha mostrato a tutti – con inquadrature da telenovela brasiliana – la medaglietta di Padre Pio, è scattato qualcosa. L’istinto un po’ peracottaro dei Giornalettisti è venuto fuori prepotentemente e ha prodotto una serie di GIF animate e video satirici sull’episodio.

Ovviamente, l’argomento di Giuseppe Conte che fa visita a San Giovanni Rotondo per tre giorni per partecipare alle celebrazioni in ricordo di Padre Pio era stato precedentemente affrontato con un articolo di taglio critico.

Ma poi, da cosa nasce cosa. E sono venute fuori delle idee per far interagire con la redazione i nostri lettori.

Così, su Instagram, abbiamo chiesto ai nostri followers il loro #ProprioLui preferito (lanciando l’hashtag sulla base dell’espressione meravigliata – e meravigliosa – usata da Bruno Vespa nel corso dell’intervista) e siamo stati sommersi dalle richieste. Siete ancora in tempo per proporci altre immagini o video. Ma non esagerate.

