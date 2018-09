Gli ignobili commenti alla bufala sul volo di Laura Boldrini: «Per me la Boldrini è disabile mentale»

Il gioco è bello quando dura poco. Ed è ancora meno bello quando a condividere bufale – senza cercare minimamente di conoscere la verità dei fatti – sono esponenti politici di rilievo che fagocitano il proprio elettorato diffondendo delle fake news. L’ultimo caso è stato quello di Laura Boldrini e del suo volo Alitalia da Roma a Genova. Una delle tante è stata Paola Taverna, vicepresidente del Senato in quota 5 Stelle.

I social sono pericolosi e come spesso accade, i commenti a determinate notizie denigratorie – e senza fondamento – diventano ignobili, scatenando lo zoo dei leoni da tastiera. Gli insulti personali – e anche poco divertenti – rivolti all’ex presidente della Camera Laura Boldrini sono l’evidente segnale di un degrado che prosegue inesorabile, complice l’immunità di cui gli utenti su Facebook credono di avere.

Bufala volo Boldrini, i commenti e la condivisione di Paola Taverna

C’è chi si diverte a questi commenti, come si vede dalle reaction, ma c’è veramente poco da ridere. L’attacco personale, fatto di giudizi senza senso, perlopiù su una notizia falsa – come già ieri aveva scritto proprio sui social Laura Boldrini -, priva di fondamento e basandosi sul racconto pubblicato da newsbiella e ripreso da Dagospia e – ovviamente – da Il Giornale.

Bufala volo Boldrini, lo zoo dei leoni da tastiera sui social

Condividere e commentare cose senza sapere se si stia parlando di una cosa realmente accaduta sembra essere la nuova patologia del Terzo Millennio. Una deriva che porta a insultare tutto e tutti, solo per il gusto di dimostrare alla platea dei social di essere dei grandi attori comici. Ma il palco di Facebook e Twitter non è la realtà e come spesso succede ci si trova di fronte a bufale su bufale che diventano una verità, solo perché la smentita fa meno rumore della (non) verità diffusa. Come accaduto ieri a Laura Boldrini.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Paola Taverna)