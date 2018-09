Durante una toccante intervista con Silvia Toffanin che andrà in onda su Verissimo questo sabato, Lory Del Santo ha raccontato di aver perso anche il suo secondo figlio. La show girl aveva subito un grave lutto nel 1991, quando il figlio Conor, avuto con Eric Clapton, morì a 5 anni cadendo da una finestra al 53° piano di un grattacielo a New York. Sono passati 27 anni da quella tragedia, e adesso Lory Del Santo racconta che un mese fa è morto suo figlio Loren:« Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale».

Lory Del Santo a Verissimo:"Mio figlio Loren ci ha lasciato.

Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale.Avevo accettato il GFVip.Poi,d'accordo con Mediaset, avevo deciso di non farlo più.Oggi ho chiesto di partecipare lo stesso. Credo possa essere una terapia". pic.twitter.com/RdhKHEOQN7 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 20, 2018

Lory del Santo e il senso di colpa verso il figlio defunto

Durante il lungo sfogo con la conduttrice veneta, Lory Del Santo racconta di continuare a chiedersi se «umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere». Ora deve affrontare il lutto del figlio 19enne, e racconta di avere «un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ‘ti voglio bene’». Il ragazzo si è suicidato un mese fa, ma la showgirl non ne aveva fatto parola con la stampa e aveva vissuto il lutto privatamente: « Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità». Ora ha chiaramente cambiato idea, e ha deciso di rendere pubblica la sue perdita «per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male».

Lory Del Santo vuole partecipare lo stesso al GFVip: «sarebbe terapeutico per riflettere sul mio dolore»

Del Santo ha deciso di parlare della sua tragedia e del suo dolore, e lo fa dal salotto di Silvia Toffanin, ma potrebbe non essere l’unico studio televisivo in cui condividerà la sua storia. La showgirl aveva infatti firmato con Mediaset per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip che prenderà il via lunedì 24 settembre: un impegno poi rescisso di comune accordo dopo il suicidio di Loren. «Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza» ha però dichiarato a Verissimo. Una decisione controversa che lei difende dicendo che lì si sentirebbe protetta, e anzi «potrebbe essere una terapia».« Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene – ha continuato – Non mi fanno paura i momenti di solitudine nella Casa. Quelli in cui ti ritrovi a riflettere. La solitudine non mi fa paura. La solitudine è una forza. Ti fa meditare per trovare soluzioni».

Lory Del Santo, la terapia attraverso tv e social

Il confessionale del Grande Fratello come luogo di sfogo, e i social come coach motivazionale Sul suo profilo Instagram Lory Del Santo aveva cominciato a pubblicare foto in cui la si vedeva meno truccata, e con caption meno “commerciali” se così si può dire. Il 21 agosto la vediamo sorridente e truccata, che posta foto con didascalie positive. Il cambio avviene dal post datato 23 agosto: «La vita e’ spesso crudele ma c’è sempre un piccolo spirarglio per continuare a sognare» scrive a corredo di una foto al naturale, con l’hashtag #resistenza. Poi, un’altro scatto, stavolta su un lungomare. In abbigliamento sportivo, Lory scrive che «Bisogna correre anche se si e’ stanchi…l’energia mentale arriva dopo….l’orizzonte sembra vicino e noi dobbiamo raggiungerlo» anche qui con un hashtag altrettanto significativo: #amore. Nelle ultime ore, dopo che Verissimo ha anticipato parte dell’intervista non ancora andata in onda, i follower del suo account hanno commentato le sue ultime due foto esprimendo condoglianze per la sua perdita, insieme a messaggi affettuosi di solidarietà e vicinanza.



