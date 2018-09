Un treno investe un Cargo Bike: morti 4 bambini

Non si conoscono ancora le cause, ma sembra da escludere che possa trattarsi semplicemente di un errore tecnico. In Olanda, un treno ha investito un Cargo Bike, un particolare veicolo a mobilità sostenibile ampiamente diffuso specialmente nei Paesi del nord Europa, dove viaggiavano 4 bambini e un conducente adulto. Per i minori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo si trova in gravissime condizioni.

Cargo Bike, l’incidente in Olanda

Il convoglio stava viaggiando da Nijmegen ed era diretto verso la provincia di Brabant, nella città di Bois-le-Duc. Il biker che stava guidando il Cargo Bike, secondo una prima e non ufficiale ricostruzione, potrebbe aver cercato di attraversare i binari nonostante la barra del passaggio a livello fosse abbassata.

Le possibili cause dell’incidente in Cargo Bike

L’incidente si è verificato nei pressi di Oss, una cittadina distante circa 100 chilometri da Amsterdam. Il veicolo era in dotazione a un centro diurno presso il quale i bambini si erano recati per trascorrere la giornata. I familiari delle giovani vittime si sono recate sul luogo della tragedia, mentre i soccorsi stavano ancora intervenendo per cercare di salvare i passeggeri del Cargo Bike.

Quest’ultimo veicolo è una sorta di bicicletta che prevede uno spazio, anche piuttosto ampio, per trasportare i bambini. Probabile la fatale distrazione da parte del conducente come causa scatenante dell’incidente.