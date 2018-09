Il video dello scherzo con il lassativo è una bufala | VIDEO

Sta girando in rete un video che mostra uno scherzo in una scuola americana. Parla di uno studente che, mettendo lassativi in ​​una limonata, si vendica sui suoi compagni di classe.

LEGGI ANCHE > L’inutile polemica su Di Maio che ha viaggiato in economy

In realtà, come spiega Daily Star, il video non è un “prank” ma una scena di un mockumentary prodotto da Netflix: American Vandal. La serie si concentra su vari scherzi al liceo e le conseguenze che possono portare.