Breve guida alla cannabis (legale) a domicilio

Con il fiorire dei punti vendita e prodotti derivati nascono in questi mesi piattaforme on line su cui è possibile ordinare cannabis light a domicilio.

Con l’approvazione della Legge sulla Canapa del 2 dicembre 2016, n. 242 , pubblicata sulla GU n.304 del 30-12-2016 esiste una sorta di “cuscinetto” di esenzioni di responsabilità per l’agricoltore nel caso in cui i risultati ad un controllo rivelino un tenore di THC superiore a 0,2% ma inferiore a 0,6%.

In Italia possono esser commercializzati infiorescenze (da collezione, chiariamo) e i prodotti di tali coltivazioni sono se a un livello inferiore di THC come sopra indicato.

Oltre agli shop però spuntano anche fattorini veri e propri. Almeno nelle principali città.

CANNABIS LIGHT DELIVERY A MILANO

JustMary.fun promette di recapitare il prodotto in 45 minuti massimo. Il servizio di consegna della piattaforma – spiega Wired – è attivo tutti i giorni su Milano dalle 18 alle 24. L’attività cresce del 60% a settimana e solo a luglio la startup – che si trova in zona Moscova – ha registrato 160 nuovi clienti e oltre 200 download dell’app.

Si avvantaggia di piattaforme leader come LegalWeed o MamaMary.

Canapa delivery Milano è una piattaforma multi-marca con prodotti certificati. «Garantiamo la consegna a domicilio – spiegano – di prodotti legali e sicuri nel minor tempo possibile, lavorati a mano in Italia, in linea con rigidi standard di sicurezza».

CANNABIS LIGHT DELIVERY A ROMA

Nella Capitale c’è Ponyweed che porta direttamente il tuo prodotto cbd a casa. Garantisce il servizio di consegna gratuita entro 2 ore dall’ordine. Per ricevere il pony entro 2 ore, puoi ordinare dalle 12:00 alle 24:00.

MissWeed consegna gratis a Roma. «Il pacco – spiegano sul sito – è di colore neutro e privo di loghi, etichette, scritte esplicite e come mittente c’è l’indirizzo di un nostro magazzino non riconducibile a Missweed».

CANNABIS LIGHT DELIVERY A TORINO E MONZA

Ma anche Milano: si tratta di CBD Express, con pagamento alla consegna. Si può scegliere dalle infiorescenze alle tisane e olii.

CANNABIS LIGHT A DOMICILIO A FIRENZE

Sul sito www.widora.it scegli il prodotto, ordini, paghi con la carta o al momento della consegna e in massimo 60 minuti hai il tuo prodotto a casa. Per il momento il servizio è attivo dalle 18 alle 24.

CANNABIS LIGHT A DOMICILIO A BOLOGNA

MonkeyGrass Bologna è un canapa shop che effettua consegne a domicilio entro 30 chilometri. Si trovano a Casalecchio di Reno.

A REGGIO EMILIA CANNABIS DELIVERY

Erba di Grace è nata a fine giugno a Reggio Emilia. Consegna dalle 09 alle 24 e sette giorni su sette.

CANNABIS LIGHT A CASA A PALERMO

La palermitana Taxy Joint promette di arrivare a casa in 30 minuti con consegna gratuita ed anonima. Come le cene a domicilio, spiegano sul sito.

CANNABIS LIGHT SE ORDINI A NAPOLI

Wedee è il negozio di canapa legale nella città del Vesuvio. Ordinando nella sezione on line è possibile la consegna a domicilio.

(foto BRITTA PEDERSEN/dpa)