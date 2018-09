La storia tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli è durata come un gatto sull’Aurelia

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono già lasciati. Sono durati appena due mesi. La conferma a Mattino 5, dove la modella e influencer, è intervenuta telefonicamente nel programma di Canale 5, ufficializzando la separazione. Il perché? A detta di lei Fabri «non ha avuto le palle».

I due si sarebbe lasciati per colpa di un sms, particolarmente piccante, arrivato sul cellulare di Corona. Un messaggio che è stato l’ennesima crepa sul loro rapporto. «La mancanza di attenzioni – ha detto la 22enne – che ci sono in qualsiasi relazione o storia, il minimo indispensabile, lui è troppo concentrato su sé stesso e non riesce a pensare a chi gli sta intorno e lo ama».

«Mi sono bastate quelle due righe – ha aggiunto – e la situazione che c’era tra di noi e così ho deciso subito di andarmene, ho fatto le valigie e sono andata via». Alla domanda se Fabrizio si sia approfittato di lei, chiarisce: «Non sono una persona che si può sfruttare, ho fatto quello che ho sentito e l’ho fatto con il cuore. Ho fatto quello che mi sentivo e lo rifarei. Avevo voglia di stare con lui ma fino ad un certo punto».