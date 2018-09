Toninelli e la gaffe 2.0 sul ponte Morandi: «Ho revocato la revoca al mio barbiere»

L’utilizzo spericolato dei social di Danilo Toninelli continua a suscitare polemiche. E oggi, ecco una nuova prova. Con un post su Instagram, il ministro delle Infrastrutture ha provocato un vero polverone sui social network: ritratto in una foto con i suoi due bambini, Toninelli ha scritto: «Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere». Il riferimento al ponte Morandi e alla revoca delle concessioni ad Autostrade sembra palese.

Gaffe Toninelli su Instagram, il post viene cancellato

E dev’essere sembrato palese anche a lui, visto che ha cancellato il post e lo ha sostituito con una frase molto più neutra sul week-end di relax insieme alla sua famiglia. Ma il danno, ormai, era fatto: gli screenshot erano stati scattati e la polemica era già montata. Anche perché, non è la prima volta che Danilo Toninelli tratta e affronta con troppa leggerezza il grave tema del crollo del ponte Morandi.

Soltanto nella giornata di ieri, la diffusione di una foto sorridente da Bruno Vespa, mentre reggeva una parte del plastico del ponte Morandi preparato dalla trasmissione Porta a Porta, proprio nel giorno della ricorrenza del crollo a un mese da quel 14 agosto in cui morirono 43 persone, aveva fomentato una vera e propria rivolta sui social network.

Gaffe Toninelli, per molto meno in altri Paesi i ministri si dimettono

Oggi, Toninelli insiste. Come se niente fosse accaduto, senza imparare dagli errori fatti in precedenza. La battuta sembra inopportuna anche alla luce del ruolo centrale che il ministro delle Infrastrutture svolge nella vicenda del ponte Morandi, della vigilanza sulle responsabilità, del superamento della crisi e dell’emergenza.

In altri Paesi del mondo, per molto meno, i ministri si dimettono. Invece, Toninelli non sembra averne intenzione e, anzi, continua a utilizzare uno strumento di comunicazione come i social network con una spregiudicatezza davvero fuori dal mondo. E fuori da ogni regola. È ora di dire basta.

