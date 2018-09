Aaron Paul entra nel mondo dispotico di Westworld, lo annuncia Hollywood Reporter. Secondo il magazine, l’attore vincitore di diversi Emmy sarà un personaggio regolare della terza stagione, ma ancora non sono state rilasciate indiscrezioni sul suo ruolo. Si schiererà con Dolores e Bernard nella lotta contro gli umani? o al contrario sarà loro nemico?

Westworld 3, grandi novità

La seconda stagione della serie ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy si era conclusa lasciando gli spettatori a bocca aperta, con la fuga di Dolores (Evan Rachel Wood) e Bernard (Jeffrey Wright) dal parco divertimenti. È perciò previsto un cambio radicale della narrativa per la terza stagione, che molto probabilmente si svolgerà nel mondo degli umani e non più dei robot. «Anche se gli umani e gli Host sono legati da un percorso comune, non puoi aspettarti che gli umani resistano e sopravvivano al tipo di storia che stiamo raccontando – aveva dichiarato in un’intervista Nolan a proposito della terza stagione – Gli Host hanno una versione diversa della mortalità, una prospettiva diversa». A nuove trame corrispondono nuovi personaggi, ed ecco che Aaron entra in campo. Il suo sarà un personaggio regolare, ma non sono trapelati altri dettagli. Forse però Paul, impegnato nelle riprese della prima stagione di “Are you sleeping” per Apple, potrebbe aver lanciato un indizio ai suoi fan. Su twitter ha confermato la sua presenza postando una foto di uno dei robot “incompleti” creati all’interno di Westworld, scrivendo «Dolores, mi sembra di essere come dentro a un sogno. Puoi svegliarmi?»

I feel like I’m in a dream Dolores. Can you wake me up from this dream? #Westworld pic.twitter.com/tmjGQA2kq8 — Aaron Paul (@aaronpaul_8) September 13, 2018

Breaking Bad incontra Westworld, di nuovo

È la seconda volta che le due serie televisive si incrociano. Già nella seconda stagione gli appassionati di Albuquerque avevano potuto rivedere un volto a loro noto nel personaggio di El Lazo. Si trattava infatti di Giancarlo Esposito, meglio conosciuto come Gustavo “Gus” Fring, il principale antagonista di Walter White. Un cameo breve, ma che aveva scatenato le gioie dei fan.

LEGGI ANCHE >Le comparse di Westworld protestano per le scene troppo hot

(credits immagine: © Universal/Entertainment Pictures via ZUMA Press)