Matteo Salvini sul Time: “Il nuovo volto dell’Europa”

Dimenticatevi la cravatta verde a petto nudo per Oggi. Il Matteo Salvini che compare sulla copertina del Time è tutto fuorché Desnudo. Per il ministro dell’Interno c’è un bel faccione in primo piano. In bianco e nero.

“The new face of Europe” titola così il settimanale statunitense: “Il volto nuovo dell’Europa”. Il leghista si racconta in una intervista in prossima uscita: «Stiamo lavorando per ristabilire lo spirito europeo che è stato tradito da chi governa l’Unione».

Salvini difende Trump nella lunga intervista alla corrispondente Vivienne Walt: «Le fake news sono distribuite 24 ore su 24». Il pezzo tocca temi come immigrazione, lavoro, rapporti Italia-Russia e il nuovo movimento populista lanciato da Steve Bannon.