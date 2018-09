Torino: la polizia blocca la casa delle bambole hot LumiDolls

C’è stato un blitz della polizia municipale e dell’ufficio di igiene dell’Asl da LumiDolls, la prima casa d’appuntamenti con bambole in Italia, che la scorsa settimana ha aperto alla periferia di Torino.

In seguito ad alcuni controlli è emerso che l’attività di ospitalità non è a norma di legge. Si ipotizza un esercizio abusivo dell’attività di affittacamere. I titolari verranno diffidati dal continuare. Sono ancora in corso i controlli del servizio di igiene per verificare se il sistema di pulizia delle bambole sia a norma o meno.

(foto di repertorio Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM)