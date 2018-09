La doppia gaffe di Tardelli con Jorginho, alias “Serginho” | VIDEO

Dopo il pareggio per 1-1 tra Italia e Polonia, negli studi Rai Marco Tardelli ha commesso una doppia gaffe nei confronti del neo giocatore del Chelsea Jorginho.

Tardelli, doppia gaffe in Rai con Jorginho

Nel commentare la partita, Tardelli ha dichiarato che Jorginho non ha giocato bene come è solito fare in un indeterminato “Manchester”. Successivamente, dopo la risposta piccata dell’ex giocatore del Napoli di non aver mai giocato per una delle due squadre sopra citate, l’eroe del Mondiale del 1982 si è scusato chiamandolo “Serginho”.

Prima gli dice che ha giocato male, non come fa al “Manchester” (quale?, ma sarebbe il Chelsea), poi si scusa chiamandolo Sergino/Serginho. #Tardelli, opinionista del #serviziopubblico. #ItaliaPolonia #Giorginho @Claud1_One pic.twitter.com/diaCeiPXRQ — nonleggerlo (@nonleggerlo) 7 settembre 2018

Una doppia gaffe non da poco per un servizio pubblico.