Matteo Salvini indagato per il sequestro della nave Diciotti | VIDEO

Matteo Salvini indagato per sequestro di persona aggravato sul caso della nave Diciotti, rimasta bloccata per giorni sul porto di Catania con oltre 170 migranti a bordo. La notizia arriva proprio in coincidenza con la fuga di diversi migranti della nave dal centro di Rocca Papa.

Il documento è stato consegnato dai carabinieri direttamente in Viminale. Salvini lo ha aperto in diretta Facebook.

La missiva è firmata dal procuratore Lo Voi, che si occupa del caso Diciotti. Il leader della Lega Nord risulta attualmente indagato per sequestro di persona aggravato. “Interrogatemi domani”, ha poi detto il ministro durante la lettura della missiva.

La procura di Palermo ha richiesto al Tribunale di Palermo – Collegio speciale per i reati c.d. ministeriali – di procedere ad indagini preliminari nei confronti del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il reato di sequestro di persona aggravato , commesso nel territorio siciliano fino al 25 agosto 2018, in pregiudizio di numerosi soggetti stranieri; cio’, in ossequio alle disposizioni della Legge Costituzionale n. 1 del 1989 e della Legge n. 219 del 1989. Dell’avvio di tale procedura e’ stato dato avviso al Salvini ed e’ in corso la notifica degli avvisi ai soggetti da ritenersi persone offese. Ai sensi delle sopra indicate disposizioni di legge, la competenza a svolgere le indagini appartiene al Tribunale dei Ministri; nessun atto di indagine è stato quindi compiuto dalla procura, che ha pertanto proceduto esclusivamente sulla base degli atti ricevuti e degli elementi, in fatto ed in diritto, allo stato dagli stessi ricavabili.

(Foto da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)