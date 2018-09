Perché Lo Stato Sociale riceverà un premio jazz?

Anche quest’anno Bologna darà il via all’appuntamento annuale dedicato agli amanti del jazz. La “strada del Jazz“, iniziativa nata nel 2011 da un’idea di Paolo Alberti e Gilberto Mora, ogni anno premia un artista che abbia contribuito alla storia del jazz italiano con il “Premio Strada del Jazz“. Quest’anno toccherà a Lo Stato Sociale, e in molti si sono chiesti come mai.

Stato Sociale e Jazz, il premio «per cosa?»

Il weekend del 15 e 16 settembre si esibiranno tra gli altri Tullio De Piscopo, Enrico Rava e Mattia Cigalini. Ci sarà anche un ‘Tributo a Mingus‘ con il Nico Menci Quartet. E sopratutto, il sabato verrà assegnato alla band vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo il “Premio Strada del Jazz 2018”. Lo Stato Sociale è si di Bologna, ma di certo non fa jazz. Definire il loro genere non è proprio semplicissimo, come raccontano loro stessi nella loro canzone “Sono cosi indie”. Si può dire che facciano rock indie, dove per indie si intende “indipendente“. Uno scioglilingua dove il jazz non trova spazio. Ed è infatti la critica che molti utenti hanno mosso sulla pagina Facebook dell’evento. C’è chi candidamente scrive «

Stato Sociale e Jazz, la motivazione nascosta tra i commenti su Facebook

Stato sociale e jazz, il premio tra le stelle

Per capire la risposta, bisogna guardare la stella che verrà posata sul manto stradale di Via Orefici. La kermesse musicale infatti prevede la posa ogni anno sul manto stradale di una stella in marmo colorato, come nel famoso marciapiede di Hollywood, dedicate ai principali musicisti jazz che hanno contribuito alla storia musicale della città con i loro concerti. Ci sono nomi come Alberto Alberti, fratello scomparso del co-fondatore del festival, Chet Baker, Lucio Dalla, Miles Davis e Elle Fitzgerald. In questa edizione la stella che verrà posata reca il nome di Charles Mingus del pianista Marco Di Marco, scomparso lo scorso anno.

