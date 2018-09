La suora che fa ok a Matteo Salvini (dopo averlo abbracciato) | VIDEO

Ha perfino superato il presidente della Lazio Claudio Lotito, che cercava invano di salutare il ministro dell’Interno. Una suorina, a Viterbo, è riuscita a dribblare il cordone di sicurezza per abbracciare e baciare quello che sembra il suo idolo: no, non Papa Francesco ma Matteo Salvini.

A parlarne è Franco Bechis sul Corriere dell’Umbria. «Ha abbracciato e baciato il leader che la convince con le sue battaglie – spiega – e gli ha pure detto di andare avanti così mostrandogli il pollice alto. A lasciare tutti di stucco è stato l’abito della piccola donna. E quando le immagini sono arrivate in Vaticano, a qualcuno è andata la cena di traverso».

Il video completo è disponibile qui.