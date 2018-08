La conta nel M5S: su alcuni temi anche 100 o più ribelli

Quanti sono i ribelli del Movimento 5 Stelle, i parlamentari che manifestano malcontento per le posizioni dei leader come Luigi Di Maio su Europa, immigrazione e altre materie? Stando a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera in un articolo a firma di Alessandro Trocino, la fronda di deputati e senatori più vicini al presidente della Camera Roberto Fico può abbondantemente superare le 60 unità indicate dai media negli ultimi giorni. I dissidenti potrebbero arrivare anche a quota 100, a seconda dei temi di discussione:

La fronda dentro il aprtito negli ultimi giorni è cresciuta, in misura persino superiore alle aspettative. Difficile capire quanti siano i parlamentari legati a Fico. Spiega un deputato a lui vicino: «Possono essere 60, 100 o anche più. Dipende dalle materie. Non ci sono più le correnti stile Dc, non c’è una fedeltà al capo, nel Movimento ci sono diverse sensibilità».

La fronda M5S: almeno 60 ribelli su immigrazione

La minoranza teme una deriva a destra, per l’avvicinamento alle posizioni della Lega di Matteo Salvini, e una riforma che chiuda ai profughi. Il tema immigrazione è senz’altro uno dei più divisivi. Se in queste ore le tensioni tra Movimento 5 Stelle e gli alleati del Carroccio è soprattutto sulla giustizia, facile prevedere che tensioni cresceranno quando si entrerà nel merito di una possibile riforma del trattato di Dublino, con uno scontro i sovranisti e chi chiede solidarietà sui migranti. Per ora Di Maio getta acqua sul fuoco delle divergenze. «È ovvio che su alcune cose non siamo d’accordo, ma – ha detto in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano – il contratto di governo l’ha votato il 94 per cento. C’è una dialettica di governo aperta, perché noi siamo un esecutivo sincero». Ma durerà?

