Si ribalta giostra in Sardegna: 10 bambini feriti

Tragedia sfiorata in Sardegna. Ieri sera a Pula, piccolo comune in provincia di Cagliari, una giostra si è ribaltata mentre aveva a bordo diversi bambini. Dieci di loro sono rimasti feriti, senza però riportare lesioni gravi. La struttura è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri intervenuti sul posto. Dalle prime analisi, sembrerebbe aver ceduto il perno centrale del «carosello», facendo collassare su se stessa la giostra carica di bambini.

Alla fine si è risolto tutto con qualche livido ed escoriazione, ma il bilancio poteva essere molto più grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 a Pula, nel cagliaritano. Nella piazza della Chiesa era stato allestito un piccolo luna park, uno di quei classici punti di ritrovo per bambini nel corso delle serate estive. La giostra collassata su se stessa, il classico «carosello» fatto di sedie appese alle catene e fatte girare attorno alla struttura, non era in funzione e stava facendo salire a bordo i piccoli, arrivati lì per divertirsi.

Sardegna giostra si ribalta, fortunatamente non era in funzione

Per fortuna, la giostra si è ribaltata quando non era in funzione, altrimenti questa storia sarebbe potuta terminare in altro modo. I bambini sono stati prontamente soccorsi dai loro genitori, senza l’esigenza di portare nessuno di loro in ospedale. Qualche escoriazione, lividi e la paura di una tragedia – fortunatamente – evitata.

Sardegna giostra si ribalta, a cedere è stato il perno centrale del «carosello»

I carabinieri del posto hanno immediatamente raggiunto la zona per le verifiche del caso e hanno prontamente sequestrato la struttura per effettuare tutte le perizie, verificare le regolarità delle autorizzazioni rilasciate per l’impianto. Gli agenti hanno anche interrogato il 46enne proprietario della struttura. Dalle prime ipotesi, il perno centrale della giostra avrebbe ceduto mentre non era in azione, provocando un ribaltamento su se stessa della struttura.

(foto di copertina: ANSA / UFFICIO STAMPA CARABINIERI )