Lamezia Terme, cinque arresti per un’aggressione razzista

Cinque persone, tra le quali due marocchini, sono state arrestate dalla Polizia di Stato per un’aggressione razzista avvenuta la scorsa settimana in provincia di Catanzaro. La Polizia eseguito ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari emesse dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della Procura, per lesioni aggravate con finalità di odio razziale. I 5 sono accusati dell’aggressione compiuta la sera di ferragosto all’esterno di un ristorante sul lungomare di Falerna Marina, ai danni di un dominicano, della compagna incinta italiana (Carlos e Daniela) e della suocera. Quest’ultima ha riportato la frattura dell’omero con prognosi di 30 giorni. È stata ricoverata nel reparto di ortopedia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

Insulti e aggressione razzista a Falerna Marina, cinque persone arrestate

Della vicenda hanno parlato nei giorni scorsi alcuni giornali locali. Stando a quanto denunciato dalla coppia sarebbe stato il colore della pelle a scatenare l’odio razziale. Una prima aggressione sarebbe avvenuta all’interno del ristorante, una seconda nel parcheggio antistante. Tutto sarebbe nato da alcune annotazioni rivolte ai camerieri in merito alla cottura della pasta, poi la discussione sarebbe degenerata con insulti razzisti. «È la prima volta che sono vittima di un episodio razzista», è stato uno sfogo del ragazzo. la vittima ha raccontato come alla suocera che cercava di sedare la situazione sia stato chiesto cosa ci facesse con un «nero di m…».