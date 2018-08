Toninelli bersagliato dal Giornale, nel mirino una consulenza da 435mila euro

Nell’edizione di domenica 26 agosto Il Giornale di Alessandro Sallusti ha dedicato un articolo al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e una consulenza da 435mila euro in cinque anni offerta Daniela Bolognino, docente universitaria che dovrà occuparsi di corruzione e trasparenza nell’ambito dell’attività del ministero.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Il contratto di lavoro è stato regolarmente e non ci sono vizi di forma nella procedura di assunzione. Come scrive Pasquale Napolitano, più di un dubbio è sorto riguardo alla collaborazione passata tra Bolognino e i 5 Stelle, che è avvenuta solo una volta un anno fa per una lezione di 9 minuti sul Blog delle Stelle.

Questo è bastato per ottenere 435mila euro in cinque anni:

Il blog del M5S è sacro e ora opera anche come agenzia di collocamento, in attesa della riforma dei centri per l’impiego annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio. Bastano una lezione sul web grillino e un curriculum non troppo scarno per strappare una consulenza, da quasi mezzo milione di euro in cinque anni, al ministero delle Infrastrutture guidato dal pentastellato Danilo Toninelli. Un anno, il 25 agosto 2017, alla vigilia della lunga campagna elettorale per le elezioni politiche, sul blog delle stelle spunta il volto dell’avvocato Daniela Bolognino, docente di Contabilità di Stato all’Università Roma-tre: la professoressa tiene incollati allo schermo del pc gli attivisti dei Cinque stelle per 9 minuti e 50 secondi con una lezione sul rapporto fra cittadini e Pubblica amministrazione. Un sermone lunghissimo, accompagnato da esempi e cifre, per fissare un obiettivo centrale del programma politico che il M5S avrebbe presentato nei mesi successivi per la battaglia elettorale: azzerare la distanza tra Stato e cittadini. E favorire lo scambio di informazioni, idee e opportunità di lavoro.