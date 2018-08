Ciriaco De Mita si ritira dalla politica: «Meglio dedicarsi ai dibattiti»

A 90 anni Ciriaco De Mita ha detto addio alla politica annunciando l’intenzione di non ricandidarsi a sindaco di Nusco, paesino in provincia di Avellino che amministra dal 2014.

Se ne va così (metaforicamente) uno di quei politici di professione che maggiormente hanno segnato la I Repubblica in Italia. Presidente del Consiglio nel biennio 1988-89, De Mita ha incarnato a pieno lo spirito della Democrazia cristiana. Dopo quasi sessant’anni di onorato servizio, anche per lui è arrivato il tempo di tirare una riga sopra il suo passato.

De Mita ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno spiegando i problemi che lo hanno spinto a questa decisione:

La volta scorsa mi sono impegnato come candidato a Nusco ponendomi come obiettivo quello di ricostruire il tessuto valoriale della comunità locale. In verità, la mia avventura elettorale nacque per caso: avevo lavorato per aiutare mio nipote “il ribelle” – che non guarderò più in faccia – e aprire una interlecuzione politico-programmatica con chi volesse esserci. Alla fine mi accorsi che si tramava alle mie spalle: senza De Mita, dicevano, pronti ad avanzare con la mossa del cavallo. E pertanto fui costretto a candidarmi.