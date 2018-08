Vi ricordate quello che lasciò la ragazza per giocare? Ha perso il campionato di “Call of Duty”

Qualcuno direbbe karma. Giocatore professionista, Douglas Martin, oltre un milione di follower su Twitter, non è riuscito nell’intento, lo scorso 17 agosto, di vincere il campionato di «Call of Duty». Per quel campionato aveva deciso di scaricare la sua fidanzata, modella, Yanet. Alla notizia, il campione di videogame ha ribadito che non tonerà con l’ex.

Douglas era finito su tutti i siti dopo aver mollato la fidanzata perché «non aveva tempo per lei». Quel tempo sottratto non ha però giovato.

Heartbroken https://t.co/aD3DnnCd1Y — Doug Censor Martin (@Censor) 21 agosto 2018

(foto copertina via Twitter Douglas Martin)