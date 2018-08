Stanno circolando in rete le immagini della gaffe di una giornalista di SkyTg24 che ieri durante un collegamento in diretta da Genova non ha riconosciuto il sindaco del capoluogo ligure. La professionista stava realizzando delle interviste in piazza De Ferrari durante la manifestazione in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi. Ad un certo punto si è avvicinata ad uno dei presenti chiedendogli: «Lei è genovese?». «Sono il sindaco, veda un po’ lei», è stata la pronta risposta del primo cittadino di Genova, Marco Bucci. Non proprio una bella figura.

La gaffe della giornalista di Sky, non riconosce il sindaco di Genova: video

Le immagini della gaffe della giornalista di Sky hanno ottenuto molte visualizzazioni in rete, caricate da alcuni utenti su YouTube e altre piattaforme. Sono state rilanciate anche dai principali siti d’informazione.

(Immagine di copertina: frame da video di SkyTg24)