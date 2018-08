È stato arrestato il boss della ‘Ndrangheta Luigi Abruzzese

La Polizia di Stato ha arrestato all’alba di sabato 18 agosto, a Cassano dello Jonio (Cosenza), il boss della ‘Ndrangheta Luigi Abruzzese. L’uomo, 29 anni, era stato da tempo inserito nella lista dei ricercati pericolosi.

Arresto boss ‘Ndrangheta Luigi Abruzzese

Abruzzese era a capo dell’omonima cosca, egemone nell’area calabrese della Sibaritide.

Al suo arresto hanno contribuito gli investigatori dello Sco e delle squadre mobili di Cosenza e Catanzaro. A supporto è intervenuto anche la Polizia scientifica.

Arrestato da #Squadramobile Cosenza e Catanzaro e #Sco con supporto #Poliziascientifica Luigi Abbruzzese latitante dal 2015

Era inserito nell’elenco dei ricercati più pericolosi ed era a capo dell’omonima cosa nella Sibaritide pic.twitter.com/vje8Xf2KBa — Polizia di Stato (@poliziadistato) 18 agosto 2018

Luigi Abruzzese è stato condannato in appello a 20 anni di carcere per traffico di droga, oltre che destinatario di una misura cautelare sempre per droga.

Al momento del suo arresto aveva con sè due pistole, munizioni e un documento falso.