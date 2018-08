Bomba d’acqua a Roma: grandine e tromba d’aria | VIDEO

Una vera e propria bomba d’acqua si sta abbattendo in questi minuti su Roma. Strade allagate fino all’inverosimile anche in zone molto centrali della Capitale, con sottopassaggi che si trasformano in veri e propri tunnel acquatici e strade che diventano difficilmente percorribili per automobili e autobus

Bomba d’acqua Roma, la diretta Facebook dalla sede del Messaggero

Le immagini mostrano chicchi di grandine grandissimi, fitti e intensi. Via del Tritone, la strada dove qualche mese fa prese fuoco un autobus dell’Atac, risulta essere completamente allagata. Alcuni testimoni parlano di una vera e propria tromba d’aria a Piazza Venezia, dove il vento e la pioggia hanno reso praticamente impossibile qualsiasi transito di turisti.

Bomba d’acqua Roma, la città sferzata dal maltempo

Sul web si stanno diffondendo diversi video e diverse testimonianze fotografiche del maltempo. Tanti anche i commenti, come questo tweet di questa utente del social network che afferma: «Qualsiasi cosa sia, è surreale».

O come quest’alto utente di Twitter che si ferma a riflettere sui cambiamenti climatici che l’uomo ha causato:

Bisognerà capire se quest’ondata di maltempo avrà provocato dei danni alla viabilità cittadina o alle infrastrutture già molto provate della Capitale. Le previsioni meteo dicono che il tempo dovrebbe rapidamente migliorare nelle prossime ore. Ma, al momento, la situazione in città è davvero molto difficile.

[FOTO: screenshot da diretta Facebook de Il Messaggero]