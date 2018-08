Si capovolge un Flixbus in Germania: 16 feriti

Un pullman della Flixbus si è capovolto in Germania, provocando il ferimento di 16 persone. Le autorità tedesche parlano di sei passeggeri in gravi condizioni e ricoverati nelle strutture ospedaliere della zona. Per motivi ancora da accertare, il mezzo stavo percorrendo – come ogni giorno – la linea Rostock-Berlino quando, all’altezza della cittadina di Linstow, è finito fuori strada capovolgendosi. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e tre elicotteri dell’elisoccorso.

L’incidente, come riportano diversi portali di informazione tedeschi, è avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 sull’autostrada A19, raccordo che taglia la Germania da Nord a Sud partendo da Rostock e arrivando fino alla capitale Berlino. Mentre si trovava all’altezza del comune di Linstow, per cause ancora da accertare, il pullman è finito in un fosso sul lato destro della carreggiata e si è rovesciato.

Flixbus Germania, sei feriti in gravi condizioni

Le autorità tedesche hanno diramato il bollettino di questo incidente, parlando di 16 feriti di cui 6 in gravi condizioni e ricoverati nelle strutture ospedaliere. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorso. A bordo del Flixbus diretto a Berlino, secondo quanto riporta la Bild, c’erano 55 persone. Per il momento, l’autostrada A19 è stata chiusa al traffico per poter consentire di ultimare i soccorsi e verificare le responsabilità di questo incidente. Il portavoce del distretto di Rostock ha negato il coinvolgimento di altri mezzi nell’incidente.

Flixbus Germania, ferito anche il conducente. Da accertare le cause

Tra i feriti dell’incidente anche l’autista alla guida del pullman della compagnia di trasporto low-cost Flixbus, che non ha potuto fornire alla polizia la propria testimonianza. Nel frattempo, gli inquirenti stanno effettuando i rilievi sul posto e ascoltando i passeggeri usciti incolumi dall’incidente per verificare e chiarire le cause di questo incidente.

(foto di copertina: dal sito online di Bild)