Tutte le foto fake del Ponte Morandi crollato a Genova

A Ferragosto vi sarà capitato di avere la bacheca social invasa da post pieni di rabbia per le terribili condizioni del Ponte Morandi prima del crollo. Ebbene, alcune delle foto che riempiono la rete sono fake, o meglio non sono collegate al viadotto crollato a Genova o sono immagini di diversi anni fa.

Partiamo con calma, spiegando quali sono le immagini bufala del ponte di Autostrade per l’Italia che ha ceduto provocando 39 morti. Le ha debunkate David Puente che ieri, su Twitter, ha aperto un thread indicando la provenienza reale degli scatti.

Lo stato del Ponte Morandi a Genova

C’è una foto con le travi in ferro bene in vista. Mostra una struttura corrosa dal tempo. In realtà non è il viadotto Morandi ma il vecchio ponte di Ripafratta.

Questa foto viene attribuita al #PonteMorandi a #Genova e ritenuta scattata qualche settimana fa. Le settimane diventano anni (la troviamo in articoli del 2011) e associata al ponte di Ripafratta.

Link 2: https://t.co/X5veJpFxaq pic.twitter.com/B4hv0Cds2N — David Puente (@DavidPuente) 14 agosto 2018

Il pilone del ponte di Genova

Anche qui, foto denuncia. Peccato però che il pilone in questione sia quello dell’A26 Genova-Gravellona Toce, in prossimità del comune di Mele.

Come spiega Puente:

Si aggiunge alla lista questa foto: Risale al 2014 e riguardava un pilone dell'A26 Genova-Gravellona Toce, in prossimità del comune di Mele

I soccorsi di Genova (che sono quelli del World Trade Center)

La foto mostra un cane sospeso tra le macerie. “Nessuno se lo ricorderà – recita il tweet – ma è un angelo con la coda”. Peccato che quella foto risalga al 2001, scattata a New York presso il World Trade Center

Si aggiunge alla lista questa foto: Risale al 2001, scattata a New York presso il World Trade Center

La foto del Ponte Morandi una settimana fa

La foto, data da un lettore a un giornalista di Repubblica, è stata condivisa anche da CasaPound. Il tratta però su cui si punta il dito non sarebbe quello interessato al crollo.