Quanto sarai sfigato a Ferragosto? Ecco il meteo

Attenzione: se avete fatto programmi a Ferragosto, magari al Nord Italia, conviene portarsi dietro un ombrello più che un ombrellone. Sta infatti arrivando la seconda grande perturbazione di agosto. Già stasera i primi temporali, che continueranno nei prossimi giorni portando con sé un lieve calo termico che affliggerà prima il Nordovest e poi il Nordest del nostro paese.

Ferragosto, tregua dal caldo (ma solo al Nord)

Tutta colpa della perturbazione atlantica in arrivo in queste ore a Nordovest: in arrivo pioggia, ma almeno ci sarà una tregua dal caldo soffocante degli ultimi giorni dovuta all’Anticiclone africano. «Martedì – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo – la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilità al Nordest e nelle regioni centrali, favorendo in queste zone d’Italia anche una sensibile attenuazione del caldo».

Un po’ di tregua allora per i nordici, anche se a rischio pioggia. Poi il giro di boa sarà proprio il 15 di agosto:«Al Sud invece la calura si attenuerà solo a Ferragosto» continuano dal Centro Epson Meteo, specificando che sarà una «giornata caratterizzata da un miglioramento del tempo al Nord e da un tempo variabile e a tratti instabile al Centro-sud e, al primo mattino, anche in Emilia Romagna». Insomma, a Ferragosto la perturbazione dovrebbe scivolare verso il Sud portando miglioramenti al Nord e sulla Toscana settentrionale, ma resterà instabile sul resto del Centro-Sud, con anche qualche rischio di locali rovesci o temporali sparsi sopratutto in Emilia Romagna.

(foto credits copertina: ANSA/CLAUDIO ONORATI)