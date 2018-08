L’esercito italiano dice no alla medaglia d’oro di judo Fabio Basile per il GF Vip

Si parla di leva militare obbligatoria in questi giorni, grazie all’esternazione di Matteo Salvini. C’è chi, però, dalle severe fila dell’esercito vorrebbe proprio scappare via. Stiamo parlando di Fabio Basile, campione olimpico di judo nella categoria 66 kg ai Giochi di Rio de Janeiro 2016 a cui era stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip. Per un compenso di 90mila euro, il medagliato azzurro avrebbe potuto percorrere la carriera di altri suoi colleghi del mondo dello sport, partendo da Aldo Montano, fino ad arrivare a Filippo Magnini.

Fabio Basile, la voglia di partecipare al GF Vip

Un’offerta allettante che il giovane 24enne non vorrebbe farsi sfuggire. Al cospetto di Ilary Blasi e del pubblico di Mediaset, Fabio Basile avrebbe la possibilità di ottenere una nuova ondata di visibilità (dopo quella meritata successiva alla vittoria olimpica): non male per un atleta di una disciplina minore che, in Italia, non trova molto spazio nei teleschermi nazionalpopolari.

Eppure, ci sarebbe un grosso impediemento per la realizzazione di questa collaborazione. Sia l’Esercito italiano (del cui gruppo sportivo Fabio Basile fa parte), sia la federazione italiana di judo avrebbero espresso delle randi riserve sulla partecipazione dell’atleta al reality show dei vip.

Fabio Basile, perché l’Esercito vuole la sua rinuncia

Si tratterebbe di un vero e proprio gesto punitivo, la cui origine non è dato conoscere. Tanto più che Fabio Basile, lo scorso anno, aveva partecipato con profitto a un altro format televisivo – questa volta made in Rai -, ovvero la gara di Ballando con le stelle. Un reality, quest’ultimo, che meglio si sposa con lo sport e con l’attività fisica, al contrario del Grande Fratello Vip, più tendente al gossip trash.

Forse l’esercito e la Federazione vogliono evitare proprio che il loro tesserato finisce in questo tipo di occhio del ciclone. La partecipazione di Fabio Basile al reality era data per certa. Le ultime indiscrezioni, invece, sembrano smentire questa ventata di ottimismo.