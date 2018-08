Genova, il medico contro i no vax: «Spero che il Signore si prenda i loro figli»

“Spero che il Signore si prenda loro e il loro figli”. Questo il commento, piuttosto pesante, che sta circolando sui social., di A. S., medico al Pronto Soccorso di Genova, contro i no vax. Una volta che il post è circolato su diversi gruppi contrari all’obbligatorietà dei vaccini il ragazzo si è poi scusato. Ma il suo profilo non è più reperibile on line.

Intanto il Codacons chiede la testa del medico genovese A.S. «Dovrà essere immediatamente radiato dall’albo», afferma in una nota, annunciando un esposto in procura e all’ordine dei medici di Genova.

Secondo il Codacons si tratta di «un violentissimo post contro le famiglie no vax scritto dallo stesso medico su Facebook, in cui non solo si augura la morte ai figli di tali famiglie, ma addirittura ci sarebbero precise minacce verso tali bimbi che metterebbero a repentaglio la loro salute e incolumità. Non sappiamo se tali affermazioni siano veritiere o meno, ma come nostro compito statutario ci rivolgiamo alle autorità competenti affinchè aprano una indagine sul caso e, qualora venisse confermato a.S. Come autore del vergognoso post, siano adottati i dovuti provvedimenti, a partire dalla radiazione dall’albo dei medici».

«Se l’ordine dei medici di Genova non interverrà sull’episodio – spiega il Codacons – sarà inevitabile una denuncia nei suoi confronti per concorso e omissione di atti dovuti».

Il medico in questione si è poi scusato per il commento. Ma la polemica continua.